Написать четверостишие

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Закрыт6 заявок202 просмотра

Написать четверостишие к фотографии. Бюджет 100₽, оплата на Яндекс. Деньги 

6 лет назад
jukowandr1
Андрей 
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров