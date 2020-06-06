Написать текст рэп песню под бит

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Закрыт19 заявок959 просмотров

Необходимо написать Рэп-текст под бит в стиле Goody

снежная королева, панамера и скинуть демку 

5 лет назад
guest_15884262185006
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