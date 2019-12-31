Нужно написать стихотворное шуточное поздравление к 23 февраля для 3 человек. Набор фактов предоставлю. Объем - 3-4 четверостишья
Переделать стихотворение с перекрестной формой сочинения.
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Переделать стих, с перекрестной формой сочинения. Желательно сделать к субботе.
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