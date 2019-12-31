Переделать стихотворение с перекрестной формой сочинения.

Песня в стиле рок. Поёт мужчина. Мотив прикреплён. Я написал примерное несколько строк к припеву. я не победим Когда не один -------------- ------------- я не победим не буду вторым стремительно вверх давай полетим. Я не победим, должен остаться, а остальное можно менять. Нужен мощный припев. Идея в ...