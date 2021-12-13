Перевод текстов

Нужно придумать стихотворение на одну из тем на английском языке
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Перевод т кустов с русского на украинский.
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