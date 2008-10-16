Признание в любви

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт18 заявок694 просмотра
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В связи с тем, что у самого не хватает мозгов написать стихотворное признание в любви, а из готового брать не хочеться, нужно написать стих. Нужно чтобы упоминалось имя девушки хотябы 1 раз. При выборе исполнителя предпочтение отдается прекрасной половине человечества.

P.S. Хотелось бы как нибудь не очень дорого, ато сессия, много денег на зачеты ушло :-)

С ценами можно в ICQ 384769928

15 лет назад
kerebro
Андрей 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
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