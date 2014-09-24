Загадки в форме стихотворения

Нужно придумать стихотворные загадки желательно в форме четырехстишья. Всего 10 маленьких стихов. Это будет квест, его идея заключается в том, что девушка будет искать 9 бумажек с стихотворными загадками у себя в квартире (первую искать не надо, она дается в руки). Каждая бумажка дает подсказку где лежит следующая и так 9 шагов. Квест состоит из 10 шагов, последний шаг это находка самого подарка.

Каждая строфа (шаг в квесте) может быть отдельным стихотворением. Рифма должна быть не строгая, хочу, чтобы создалось впечатление будто это придумал аматор. Не нужно использовать сложных слов, хитрых оборотов и так далее.

Первая бумажка будет вручена в руки, ее искать не надо. В виде списка я укажу где будут спрятаны остальные бумажки:

1. Коробочка с нитками и иголками, лежит в тумбочке со швейной машинкой.

2. Маленькая сумочка, закреплена под сидением велосипеда, в ней различные инструменты для ремонта.

3. Коробка с ботинками для беговых лыж, лежит под аквариумом (в аквариуме одна рыбка).

4. Обратная сторона мишени для игры дарц, она висит на стене.

5. Старые деревянные цветочные ящики на балконе. Цветы там не растут, но зато пробились маленькие клены. Земля в горшках присыпана листьями.

6. Дно механических напольных весов (для людей :)), лежат у входной двери под зеркалом.

7. Плюшевый розовый поросенок, лежит в шкафу на антресоли. Закреплю бумажку на шее свинки.

8. Горшок с живым цветком, прямо в горшке 3 статуэтки в виде маленьких черепашек. Горшок стоит на кухне.

9. В комнате пол покрыт штучным паркетом, есть одно место где несколько паркетин можно разобрать, именно туда я и хочу спрятать одну бумажку с загадкой.

10. Большая плетеная корзина, стоит на полке антресоли вешалки для верхней одежды, сразу у входной двери. В этой корзине не будет бумажек, там будет лежать подарок на новый год :).

Именно эти места и нужно загадать в загадках. Вы можете поменять все пункты местами кроме последнего. Загадки должны быть средней сложности.

Проект нужно выполнить до вечера 25 декабря.

Если нужна дополнительная информация, я смогу ее предоставить.