Нужен сценарии для ролика

Задача для сайта [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fautolombard.ru&cc_key=]autolombard.ru[/url] снять рекламный ролик на 1-2 минуты. Скорее всего без лишних наворотов в формате интервью с директором. Нужен сценарий (то о чём будет рассказывать директор). Цель ролика донести до посетителя сайта: а) Как работает услуга займ (кредит) ...