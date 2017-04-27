Нужен сценарии для ролика

СценарииЗакрыт7 заявок254 просмотра
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Здравствуйте Нужен текст сценарии   для ролика ,   на тему форекс .  Ниже ссылка на видео , ролик  будет похож  по стилю . Сценарии  примерно  надо написать  ориентируясь на ролик, только с нашим направлением . 

Подробности при общении . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NOvihcOhzZ8

7 лет назад
adsgroup1
Тимур 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов(-1)
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