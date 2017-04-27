Нужен сценарии для ролика

Задача для сайта [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fautolombard.ru&cc_key=]autolombard.ru[/url] снять рекламный ролик на 1-2 минуты. Скорее всего без лишних наворотов в формате интервью с директором. Нужен сценарий (то о чём будет рассказывать директор). Цель ролика донести до посетителя сайта: а) Как работает услуга займ (кредит) ...
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Здравствуйте Нужен текст сценарии для ролика , на тему форекс . Ниже ссылка на видео , ролик будет похож по стилю . Сценарии примерно надо написать ориентируясь на ролик, только с нашим направлением .
Подробности при общении .
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