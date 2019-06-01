Сценарий для математической игры для младших школьников

Мы разрабатываем образовательную игру по математике для детей 6-8 лет. Дети помогают пришельцу, который жил в мире где все общество очень упорядочено по средствам математики. Потом злой пришелец прилетел и откачал все математические способности. Тема игры это путешествие между разными мирами (планетами) и победить того злодея. В игре есть история котороя идет через 30 эпизодов, каждый эпизод эта тема по математике и новая планета (каждый эпизод 10-15 минут контента). В истории много мини-игр по математике, которые и должны тренировать детей. Общая история и идея о том что должно происходить в игре есть. Вам нужно будет брать планету и придумывать очень маленькую историю которая там произойдет. (Дети могут спасти там кого-то или найти какой-то артефакт). Истории на планетах не связаны между собой.