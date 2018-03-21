ТЗ копирайтеру на подготовку текста для съемки ролика

Написание сценария для детской аудитории (2-7лет). Тема: ребёнок потерял имя, и отправляется на его поиски. В конце он его находит. Объём - 2500-3500 символов
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Объем текста 300-350 слов (Ведущий будет говорить этот текст на камеру "слово в слово").Сравнения типов обоев флизелиновые и виниловые. Плюсы и минусы. Почему лучше выбрать флизелиновые обои. Отличия флизелиновых обоев разных производителей – как выбрать правильные флизелиновые (нпр. Экологически чистые).
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