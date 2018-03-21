ТЗ копирайтеру на подготовку текста для съемки ролика

СценарииЗакрыт7 заявок209 просмотров
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Объем текста 300-350 слов (Ведущий будет говорить этот текст на камеру "слово в слово").Сравнения типов обоев флизелиновые и виниловые. Плюсы и минусы. Почему лучше выбрать флизелиновые обои. Отличия флизелиновых обоев разных производителей – как выбрать правильные флизелиновые (нпр. Экологически чистые).

6 лет назад
moloko1
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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