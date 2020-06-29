Ардуино проект. Проверка работоспособности

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт4 заявки768 просмотров

Требуется собрать проект и инициализировать. В проекте используются нано,nrf24L01, дисплей.

Блок управления должен отслеживать сигналы с 3 независимых станций и показывать их статус.

Данный проект работал на стадии тестирования,но позже полностью пропала

связь между радио модулями. То есть программа запускается,но модули не

видят друг друга.

От вас требуется собраться на макетке данный проект и запустить его. ( возможно проблема в библиотеках )

Скетчи для проекта будут приложены если исполнитель возьмется.

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