Ардуино проект. Проверка работоспособности

Требуется собрать проект и инициализировать. В проекте используются нано,nrf24L01, дисплей.

Блок управления должен отслеживать сигналы с 3 независимых станций и показывать их статус.

Данный проект работал на стадии тестирования,но позже полностью пропала

связь между радио модулями. То есть программа запускается,но модули не

видят друг друга.

От вас требуется собраться на макетке данный проект и запустить его. ( возможно проблема в библиотеках )

Скетчи для проекта будут приложены если исполнитель возьмется.