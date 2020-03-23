Интеграция в проект плагина Code Coverage с Cypress

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Закрыт2 заявки503 просмотра

Нужно подключить на наш проект плагин Code Coverage с Cypress: https://docs.cypress.io/guides/tooling/code-coverage.html#Install-the-plugin.

Наш проект на https://quasar.dev/.

5 лет назад
Yana_Nitra
Яна 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Павел
 
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Никита
 
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