Задача настроить для двух проектов TeamСity > Octopus > IIS. Код будет братся из BitBucket сервера. Настрока будет для 2 проектов. TeamCity: -CI Build -Production ...
Интеграция в проект плагина Code Coverage с Cypress
Нужно подключить на наш проект плагин Code Coverage с Cypress: https://docs.cypress.io/guides/tooling/code-coverage.html#Install-the-plugin.
Наш проект на https://quasar.dev/.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно проверить приложение (мессенджер) на безопасность. 1. Проверить возможность взлома. 2. Проверить, изучивши исходник.Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо выполнить данную кр, предлагайте ваши ставки. Все рассмотрю)Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Работа заключается в конвертации трафика с помощью специальной программы Специальных знаний не требуется, главное желание заработать. График выбираете Вы сами. ...Тестирование ПО12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
- В наличии программа, к которой нужно подготовить визуальное оформление. - добавить автоматическое обновление с сайта. - компилировать в инсталяцию софт. ПО написано на языке С++Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создать несколько тестовых наборов для интеграционного и модульного тестирования с использованием JUnitТестирование ПО1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Нужно верифицировать wechat аккаунтТестирование ПО6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен человек, который вникнет в суть интернет проекта, и опишет его языком понятным для программистов в виде Технического задания.Тестирование ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть ресурс, требуется проверить БД (MySQL) в плане безопасности, исследовать на проникновение, провести анализ системы на наличие потенциальных уязвимостей, которые могут спровоцировать некорректную работуТестирование ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $250
Направления и области, которые затрагивает библиотека: data science, SVD, нейронные сети, обработка текста, система рекомендаций. Что должно быть в отчете по аудиту и тестированию: - оценка архитектуры; - оценка кода; ...Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад