Разработка проекта в имитационной среде AnyLogic

Надо посмотреть, работает ли xslt-процессор от Microsoft под эмулятором wine. Если нет, то разобраться и рассказать, почему. Если да, то написать инструкцию, как выполнить простое xslt-преобразование (приложено к проекту). Для определённости, пусть wine будет самой свежей версии ...