Создание 2 ботов для в вк с дальнейшим его перемещением в телеграмм

Здравствуйте,

Суть работы:

Нужно создать двух ботов для в вк с графическими элементами и так же их переместить в телеграмм.

И уже имеющегося бота привести в порядок стабильность работы и некоторые элементы и его тоже перевести в телеграмм.

В течении работы возможно добавление новых функций за доп плату

Оплата договорная

Без предоплаты ,проверяем на вашем сервере,после этого вы переводите все на наш сервер после чего происходит оплата!