Создание 2 ботов для в вк с дальнейшим его перемещением в телеграмм

Тестирование ПОЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Здравствуйте, 

Суть работы: 

Нужно создать двух ботов для в вк с графическими элементами и так же их переместить в телеграмм. 

И уже имеющегося бота привести в порядок стабильность работы и некоторые элементы и его тоже перевести в телеграмм. 

В течении работы возможно добавление новых функций за доп плату 

Оплата договорная 

Без предоплаты ,проверяем на вашем сервере,после этого вы переводите все на наш сервер после чего происходит оплата! 

6 лет назад
vckvp
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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