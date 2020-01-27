Оцифрування українською мовою англійського аудіофайла

Задача- перевести видео в текст, исключив слова-паразиты и повторяющиеся фразы. Видео-лекция с семинара по кундалини йоге. Продолжительность видео: 1час 12 минут. Ссылка на лекцию: https://youtu.be/VZWuwdsi8MI Как можно быстрее. Укажите пожалуйста в какой срок можете выполнить заказ и за какую ...