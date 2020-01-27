Оцифрування українською мовою англійського аудіофайла

ТранскрибацияЗакрыт13 заявок414 просмотров
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Записи з конференціі . Є не зовсім якісні, проте треба переклад по контексту якумога швидше! Тривалість конференціі становить  9 годин , які розміщені в 17 різних аудіофайлах з диктофону , їх треба оцифрувати українською мовою.

4 года назад
guest_15811952351006
4 года в сервисе
Был
4 года назад