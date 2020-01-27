Оцифрування українською мовою англійського аудіофайла

Транскрибировать аудиофайл 55с с французского на русский.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Записи з конференціі . Є не зовсім якісні, проте треба переклад по контексту якумога швидше! Тривалість конференціі становить 9 годин , які розміщені в 17 різних аудіофайлах з диктофону , їх треба оцифрувати українською мовою.
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