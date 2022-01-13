Расшифровать 49 мин видеозаписи

ТранскрибацияЗавершен8 заявок1048 просмотров
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Расшифровать интервью, 49 минут, 2 собеседника, звук хороший. 800 руб. До вечера среды.

2 года назад
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
день назад
2 года назад
$11
1 день
RUB
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