Транскрибация видеофайла на английском языке

ТранскрибацияЗакрыт3 заявки201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перевести видеофайл на английском языке в текстовый формат. Продолжительность записи 80 мин. Презентация, хорошее качество звука, британский вариант английского языка. Срочно. 

6 лет назад
1expertedu
Елена 
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад