Менеджер для 2 женских сайтов (косметика, детское)

Сайты http://beruska.ru и http://beruska-baby.com

Условия работы: на дому в сети интернет, частичная занятость.

Обязательное время работы: понедельник-пятница, с 8 до 13, с 16 до 18 и 1 час в любое время до конца суток.

Что нужно делать:

1. Принимать письма-уведомления о поcтупившем заказе, отвечать на них (по шаблону), но включая голову.

2. Принимать письма от заказчиков и отвечать на них (ситуации бывают разные, на первых порах поможем с тем, что и как)

3. Контролировать группы магазина в соцсетях вКонтакте и твиттер, отвечать на вопросы заказчиков там, размещать рекламные материалы.

4. В означенные выше часы быть на связи в онлайн поддержке магазина, отвечая на вопросы (скайп, аська, вКонтакте, онлайн суппорт на сайте)

5. Распространять информацию о магазине в профильных интернет-ресурсах.

6. Привлекать новых партнеров (СП, опт, франшиза)

7. Отслеживать новинки косметики на сайтах производителей и сообщать о них контент-менеджеру.

Оплата: оклад 250$ в месяц

Дополнительный заработок:

1. 10 % от заключенных договоров франшизы

2. % от заказов по вашей реферальной ссылке

3. % от оптовых заказчиков

Требования:

1. Грамотная устная и письменная речь

2. Умение ладить с людьми и находить выход в разных ситуациях

3. Инициативность и умение работать автономно, без указаний и постоянного руководства

Сочинение на тему "почему я хочу и могу" присылать на [email protected]