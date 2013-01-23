Нужны менеджеры проектов в команду разработчиков. Работаем с клиентами со всех стран СНГ и не только, так что страна и город вашего проживания особого значения не имеют. Работа в удаленном режиме. График согласовуем индивидуально. Но у вас должна быть ...
Менеджер для 2 женских сайтов (косметика, детское)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайты http://beruska.ru и http://beruska-baby.com
Условия работы: на дому в сети интернет, частичная занятость.
Обязательное время работы: понедельник-пятница, с 8 до 13, с 16 до 18 и 1 час в любое время до конца суток.
Что нужно делать:
1. Принимать письма-уведомления о поcтупившем заказе, отвечать на них (по шаблону), но включая голову.
2. Принимать письма от заказчиков и отвечать на них (ситуации бывают разные, на первых порах поможем с тем, что и как)
3. Контролировать группы магазина в соцсетях вКонтакте и твиттер, отвечать на вопросы заказчиков там, размещать рекламные материалы.
4. В означенные выше часы быть на связи в онлайн поддержке магазина, отвечая на вопросы (скайп, аська, вКонтакте, онлайн суппорт на сайте)
5. Распространять информацию о магазине в профильных интернет-ресурсах.
6. Привлекать новых партнеров (СП, опт, франшиза)
7. Отслеживать новинки косметики на сайтах производителей и сообщать о них контент-менеджеру.
Оплата: оклад 250$ в месяц
Дополнительный заработок:
1. 10 % от заключенных договоров франшизы
2. % от заказов по вашей реферальной ссылке
3. % от оптовых заказчиков
Требования:
1. Грамотная устная и письменная речь
2. Умение ладить с людьми и находить выход в разных ситуациях
3. Инициативность и умение работать автономно, без указаний и постоянного руководства
Сочинение на тему "почему я хочу и могу" присылать на [email protected]
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