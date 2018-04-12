Набрать девушек на кастинг для конкурс красоты

Необходимо каждый день писать личные сообщения девушкам в ВК и приглашать их на бесплатный кастинг для конкурса красоты.

Каждый день необходимо писать порядка 60 сообщений. Для этого у вас должно быть 2-3 страницы в ВК.

Необходимо получить согласия на участия и взять номера телефонов примерно у 150 девушек.

Пишите ваши предложения.