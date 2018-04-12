Набрать девушек на кастинг для конкурс красоты

Управление проектамиЗакрыт6 заявок438 просмотров
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Необходимо каждый день писать личные сообщения девушкам в ВК и приглашать их на бесплатный кастинг для конкурса красоты. 

Каждый день необходимо писать порядка 60 сообщений. Для этого у вас должно быть 2-3 страницы в ВК. 

Необходимо получить согласия на участия и взять номера телефонов примерно у 150 девушек. 

Пишите ваши предложения.

6 лет назад
kail063
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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