Регистрация в аккаунте

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт18 заявок386 просмотров

Задача состоит в том, чтобы зарегистрировать новый аккаунт и разместить на этом форуме 10 сообщений, профиль должен быть заполнен с фото и прочим.

От одного исполнителя 1 аккаунт

Стоимость: 1 регистрация+10 сообщений=35 рублей

8 лет назад
Anyuta888
Анна 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров