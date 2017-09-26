Регистрация в аккаунте

Задача состоит в том, чтобы зарегистрировать новый аккаунт и разместить на этом форуме 10 сообщений, профиль должен быть заполнен с фото и прочим.

От одного исполнителя 1 аккаунт

Стоимость: 1 регистрация+10 сообщений=35 рублей