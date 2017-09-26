Имеются аккаунты google необходимо активировать voice! Расмотрю любые предложения.
Регистрация в аккаунте
Задача состоит в том, чтобы зарегистрировать новый аккаунт и разместить на этом форуме 10 сообщений, профиль должен быть заполнен с фото и прочим.
От одного исполнителя 1 аккаунт
Стоимость: 1 регистрация+10 сообщений=35 рублей
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Управление проектами3 заявкиЗакрыт7 лет назад
"Finline" ищет имеил маркетолога. Ключевые требования: - хороший письменный английский - опыт в имеил маркетинге. Компания продуктовая. Нестартап. Пользователям нравится, проекты популярные. Продукты направленны на Европу, США, СНГ. ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется спортивный аналитик событий. Опыт - более 3 лет в мире спорта. Основной вид спорта - футбол. Проверить на наличие качества сбора информации 500 матчей на эту неделю. Насколько ...Управление проектами6 заявокЗакрыт8 лет назад
Зарегистрировать аккаунты и наполнить информацией Зарегистрировать аккаунты и наполнить информацией на тематических сайтах. Подборка необходимых сайтов есть (23 шт. - афиши, сайтотзывов и т.д.) Вся информация для наполнения предоставляется.Управление проектами1 исполнительЗавершен8 лет назад
Зарегистрировать почту и далее по ней зарегистрироваться на форуме. Все данные прислать мне.Управление проектами1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо обучить девушку созданию Email рассылок и Web Push уведомлений через платформу SendPulse. Обучение требуется с нуля. Просьба обязательно указывать стоимость обучения + количество уроков. Обязательно примеры рассылок.Управление проектами1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Обзвонить и выйти на связь с руководителями потенциальных покупателей и разослать им на почту коммерческое предложение с портала relax и tut.byУправление проектами9 заявокЗакрыт8 лет назад
Удалить из сети не нужную информацию, статьи старые по 3-4 года, список есть, около 20 источников цена обговариваетсяУправление проектами9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Требуется исполнитель в команду на проект разово (маркетолог) ( с 4 по 10 сентября 2017г) Кратко: есть действующий бизнес, нужно аргументированно убрать часть оборудования и предложить идеи для роста бизнеса. Обязанности: ...Управление проектами8 заявокЗакрыт8 лет назад
Что будете делать: Собирать и анализировать требования к продуктуОписывать технические задания для команды разработчиковГотовить подробные прототипы страниц продуктаОтслеживать прогресс в разработке, оценивать результатУправлять беклогом продукта и планировать этапы разработки продуктаАнализировать конкурентовКаким мы видим кандидата:Имеет опыт в проектировании современных интерфейсовМожет трансформировать требования ...Управление проектами5 заявокЗакрыт8 лет назад