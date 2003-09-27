$200
Срочно требуется креативный дизайнер, обладающий знаниями Flash. Работа постоянная, оплата возможна в любой форме. Ищем профессионала для выполнения веб-дизайна.
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
22 года назад
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Срочно требуется креативный дизайнер, обладающий знаниями Flash. Работа постоянная, оплата возможна в любой форме. Ищем профессионала для выполнения веб-дизайна.
Ищется разработчик для создания обменного автомата с автоматическим обменом WMZ, WMR, WME, E-gold USD и Я.Деньги (PayCash). Скрипт должен быть хорошо прокомментирован для удобства использования и модификации в будущем.
Требуется разработка скрипта для автоматического обмена Яндекс Денег на такие интернет-валюты, как WebMoney, E-gold, PayCash и UAH Money. Скрипт должен быть хорошо прокомментирован для удобства последующей работы с ним.