Дорогие фрилансеры, добрый день. Необходимо сверстать буклет. Объем около 25-30 страниц, формат А4, ориентация книжная (можете корректировать итоговое кол-во станиц по необходимости; сейчас текст + изображения занимают 28 страниц в формате Word). Нам нужны: 1) Вариант для печати в типографии 2) ...
Создать электронную версию изображения для печати на основе фото
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется физическая копия изображения на основе которой необходимо создать точную электронную версию этого же изображения (сертификат). Необходимо также учесть возможность редактирования, добавления и изменения текста.
Шрифты - Nyte Medium, Nyte Thin, Nyte Thin Italic, Nyte Medium Italic
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