Создать электронную версию изображения для печати на основе фото

Здравствуйте! Нужно 40 страниц прайса (салон красоты) из Корела первести в иллюстратор. То есть оформление, размещение на странице, брендбук - все есть. Нужно чтоб исходник прайса был в иллюстраторе (сейчас он в кореле). Во вложении - как выглядит ...