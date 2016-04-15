Создать электронную версию изображения для печати на основе фото

$15
Верстка полиграфииЗавершен11 заявок187 просмотров
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Имеется физическая копия изображения на основе которой необходимо создать точную электронную версию этого же изображения (сертификат). Необходимо также учесть возможность редактирования, добавления и изменения текста.

Шрифты - Nyte Medium, Nyte Thin, Nyte Thin Italic, Nyte Medium Italic

8 лет назад
Highway22
38 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
himrina
Ирина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
8 лет назад
$15
1 день
Супер!
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