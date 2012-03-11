Скачать флеш-файл + вытянуть музыку

ВидеомонтажЗавершен4 заявки169 просмотров
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Нужно скачать два флеш-ролика для запуска на компе + из них вытянуть музыку в виде .mp3 файлов.

12 лет назад
nata0937
Наталья 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
cult4
Ольга 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
7 отзывов
12 лет назад
$5
1 день
Быстро, четко, качественно. Крайне рекомендую.
Приятный в общении заказчик. С оплатой никаких проблем. Спасибо за сотрудничество.
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