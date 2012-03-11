Скачать флеш-файл + вытянуть музыку

Нужно создать ролики такого плана: http://www.youtube.com/watch?v=h0H_rjo8LmY При условии что текст и фото вам предоставят, т.е. от вас только монтаж фото в слайдшоу, наложение текста и звука. Интересует стоимость такого ролика (продолжительность как в примере), сроки создания и ...