Создание видео ролика о продукции acmelight.com.ua

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Закрыт12 заявок302 просмотра

Интересует создание видеоролика о продукции acmelight.com.ua для размещения в ютуб, рутуб и т.п.

Ролик 3-5 мин. должен максимально раскрыть возможности светящейся краски.

15 лет назад
acmelight
Игорь 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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