Создание видеорекламы

$125
ВидеомонтажЗакрыт12 заявок436 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика - реклама строительной фирмы. Подробности в личку.

13 лет назад
Paulbreaks
Павел 
41 годРумыния
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
aleko1900
Елена 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва(-1)
13 лет назад
$400
7 дней
Данный человек абсолютный не профессионал, мало того, работы, которые можно увидеть в ее портфолио, в большем количестве не ее! Обосновать данные факты могу основываясь на личном опыте работы с данным человеком. Мной была сделана предоплата в размере 200WMZ (это за половину работы), когда я увидел результаты ее "трудов" я был шокирован и работать с таким "профессионалом" желание естественно отпало. В надежде на порядочность Елены я попросил вернуть мне деньги обратно, на что от нее конечно же последовал отказ. Я будучи человеком понимающим и лояльным попросил вернуть мне хотябы 100$ (учитывая ее "старания") и передать мне так называемый "сырой" материал (около минуты видеосъемки) в надежде что нормальному специалисту из этого удастся хоть чтото слепить (что мало вероятно). Но в итоге я не получил ни денег обратно, ни материалов! Тем самым был опущен Еленой на 200$. Делайте выводы: человек который разменялся за копейку, вряд ли может быть профессионалом. Было задание создать видеоролик: http://www.weblancer.net/projects/277013.html Вот результат который выдала мне Елена, спустя неделю: http://www.youtube.com/watch?v=vXF9lQ3zuUs Ps. потом начинает умолять чтобы я удалил отзывы, обещая мне вернуть(потом) половину денег, после отказа (тк я человек принципа) шлет оскорбления (в т.ч. нецензурной бранью) в мой адрес мне на ICQ, в данный момент занесена в блэклист.
  • Похожие заказы

  • Создание видеороликов

    $60

    Требуется создание видеороликов о работе нескольких программ: 1. Pinnacle; 2. Гимп; 3. Photo Express. Видеоролики должны объяснять предназначение этих программ, как они работают, их основной функционал и т.д. Что-то вроде обучающего видео по работе в данных программах. Обязательна ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ролик из фото

    $30

    Есть фото с мыльницы и отрывки видео с этой же мыльницы - качество приемлемое. Их надо привести в божеский вид, подобрать музычку и сваять из всего (не знаю, как правильно назвать) ролик/презентацию минут на 5-7 ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Надо сделать рекламный ролик до 30 сек для ТВ

    Надо сделать рекламный ролик до 30 сек. Есть фото, надо просто красиво сделать их анимацию и добавить текст диктора. Примеры такого ролика( только более короткие, я вкладываю в архив.) Работа срочная, ролик надо закончить к ...

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Видео презентация для тренинг центра

    Презентационный ролик для тренинг центра Здравствуйте уважаемые друзья необходимо сделать красивую презентацию для тренинг центра, аля russianmarketing.ru или http://isifbiz.com/ хронометраж 2.45 мин озвучка есть материал есть Сроки на 29.05 цена? портфолио

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Видео-презентация на сайт

    Требуется создать видео-презентацию о возможностях работы сайта. Видео-презентация будет впоследствии выложена на стартовой странице сайта. Цель: Заставить юзера зарегистрироваться на сайте и начать работу Пример: http://www.e-kontur.ru/

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад