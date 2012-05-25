Видео-презентация

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки106 просмотров

нужна видеопрезентация с озвучкой и написанием к ней сценария, должен быть свой диктор.

Продолжительность 3-5 минут.

Бюджет - 150-200$

13 лет назад
cruser
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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