Создание Презентационного ролика для сайта -время от 3 до 4 минут Пример ролика http://goldline.pro/ru/ или http://giftscash.com
Видео-презентация
нужна видеопрезентация с озвучкой и написанием к ней сценария, должен быть свой диктор.
Продолжительность 3-5 минут.
Бюджет - 150-200$
Заявки фрилансеров
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