Всем привет! Есть готовый смонтированный видеролик с некорректно откеиным хромакеем ( темный ореол вокруг персонажа + удаленные части головы при откеивании). Необходимо исправить проблемы любым способом. При необходимости откеить ...
Видеомонтаж
Здравтсвуйте. Нужно смонтировать ролик из отснятых мной видеоматериалов.
Интересует только качественный монтаж.
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