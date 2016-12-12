Видеомонтаж

Не могу удержаться от отзыва для этого Профессионала! Редко найдёшь исполнителя, который одновременно приятен в общении, ловит всё на лету и да и ещё делает свою работу на очень очень высоком уровне! Я отослал Андрею отснятый материал, а он из кусочков (не всегда удачного качества), сотворил конфетку, да и ещё анимировал логотип. Получилось даже круче, чем просто круто! Спасибо Андрею, уже вместе раздумываем над следующим проектом! Обязательно обращайтесь только к Андрею, ни сикунды не пожалеете!!!