Загрузка видео из интернет,

На сайт загружают видео..., кто и как... позже., файл в фомате divx 6.5. Возможно большой (400 метров) но это не принципиально, принципиально что после его появлении в папке, скрипт должен создать превьюшку во flash видео длинной 1-2 минуты, превьюшку можно посмотреть бесплатно, а чтобы скачать файл полность (длинной гараздо большей 30 минут- 1 час) надо заплатить 99 центов sms-кой или за электронную наличность. таким образом должен получиться большой каталог видео файлов с превьюшками, добавление новой превьюшки должно быть автоматическим. Для каждого файла можно оставлять коментарий админу и посетителям сайта. Редактирование коментариев и самих файлов с превьюшками админом. Конечно дизайн...

Приглашаю только людей с опытом создания конвертации в flash видео на сервере.