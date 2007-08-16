Загрузка видео из интернет,

$450
ВидеомонтажЗакрыт1 заявка347 просмотров
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На сайт загружают видео..., кто и как... позже., файл в фомате divx 6.5. Возможно большой (400 метров) но это не принципиально, принципиально что после его появлении в папке, скрипт должен создать превьюшку во flash видео длинной 1-2 минуты, превьюшку можно посмотреть бесплатно, а чтобы скачать файл полность (длинной гараздо большей 30 минут- 1 час) надо заплатить 99 центов sms-кой или за электронную наличность. таким образом должен получиться большой каталог видео файлов с превьюшками, добавление новой превьюшки должно быть автоматическим. Для каждого файла можно оставлять коментарий админу и посетителям сайта. Редактирование коментариев и самих файлов с превьюшками админом. Конечно дизайн...

Приглашаю только людей с опытом создания конвертации в flash видео на сервере.

16 лет назад
sklad16
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
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