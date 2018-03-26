Консультация юриста специализирующегося по праву США, а именно DMCA.

Грамотно составить жалобу DMCA на английском, по нарушению авторских прав на текст. Либо на русском, сам переведу. Язык указывайте в комментах. Нужно завтра. Есть текст автора(отрицательный отзыв) который он разместил на одном сайте и убрал, но его перекопировали ...