Необходимо провести проверку рамочного договора оказания услуг по разработке ПО объемом 10 страниц. Укажите стоимость услуги. Сроки выполнения гибкие.
Написать претензию о возврате средств за подарочный сертификат
Возраст средств за неиспользованный подарочный сертификат
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