Небольшая консультацию по доп. соглашению

Приветствую!

К настоящему контракту нужно составить дополнительное соглашение.

Поставщик отгружает товар по условию доставки FOB, однако мне нужны условия DAP для таможни. Если в кратце, то первое условие значит, что поставщик не отвечает за товар после погрузке в службу доставки, а второе условие означает, что он полностью отвечает за товар до момента его получения мной. Так вот, поставщик сказал, если уж нужно условие поставки DAP, то можно составить доп. соглашению к контракту, в котором будет прописано, что за транспортировку и растаможку товара отвечает заказчик, а не поставщик и что типо всю ответственность за дальнейшую судьбу товара с момента отгрузки со склада берет на себя заказчик.

Бюджет - 5$ и большое благодарное спасибо!