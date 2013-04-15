Нужен типовой договор поставки в 2-х вариантах

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Завершен1 заявка221 просмотр

Договора поставки типовые, должны быть в Word, редактируемые.

В договорах должен быть добавлены пункты следующего смысла: «при возврате товара транспортные затраты не возвращаются (если это не нарушает действующего законодательства России)», «В случае отказа от поставленного товара по предоплате, необходимо выставить претензию с указанной причиной возврата, возврат денежных средств происходит в течении 90 дней после получения акта проведенной экспертизы» -необходимо сформулировать юридически правильно.

Первый договор предназначен для поставки товара с 50% (или которую укажем сами), предоплатой, вторая часть оплачивается сразу после поступления товара в течении 3 дней. В случаи задержки оплаты : предусмотреть штрафные санкции. Транспортные услуги оплачивает покупатель.

Второй договор предназначен для поставки товара при 100% оплате. Отгрузка товара происходит после получения денег в течении 20 дней. Возможен увеличенный срок отгрузки до 45 дней при отсутствие товара на складе или при индивидуальном заказе, некоторые образцы продукции производятся только при индивидуальном заказе. Также сроки могут быть увеличены если это указано на сайте: vendingmall.ru в категории конкретного товара. Транспортные услуги оплачивает покупатель.

Для справки:

Договор создается для компании ООО «Лайтпей» - она является поставщиком.

Покупателем (заказчиком) является посетитель интернет магазина vendingmall.ru Юридическое лицо, физическое лицо, или индивидуальный предприниматель.

Реквизиты ООО «Лайтпей» в прилагаемом файле.

12 лет назад
Gendospon
Геннадий 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

liamax
40 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Спасибо Юля, договора были созданы бастро и продуманно. Юрист грамотный. Советую обращатся.
Генадий, спасибо за игтересный проект и за своевременную оплату. Буду рада дальнейшему сотрудничеству и ркомендую Вас всем как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

liamax
40 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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