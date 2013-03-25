Тема:"Стили управления:их развития и особенности в деятельности руководителя". В реферате должно быть не менее 40-ка и не более 43-х листов, содержание, введение, заключение, список литературы не старше 5-ти лет.
Составить агентский договор
Необходимо составить Агентский договор, он еще называется Договор на поиск и привлечение клиентов.
Я зарегистрирован как Индивидуальный Предприниматель и занимаюсь тем, что нахожу клиентов для различных производственных предприятий. Нужно составить договор, по которому мы будем работать.
Например, предприятие продает картофель по 7 рублей кг. Я нахожу клиента, готового купить картофель по 8 рублей кг и передают его предприятию. Оно в свою очередь должно после заключение сделки перевести мою маржу - 1 рубль с кг на мой расчетный счет. У меня есть несколько "рыб" подобных договоров, нужно подправить их именно под мою нишу - оптовую продажу овощей.
Оплата 200 wmr.
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