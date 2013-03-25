Составить агентский договор

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт1 заявка110 просмотров

Необходимо составить Агентский договор, он еще называется Договор на поиск и привлечение клиентов.

Я зарегистрирован как Индивидуальный Предприниматель и занимаюсь тем, что нахожу клиентов для различных производственных предприятий. Нужно составить договор, по которому мы будем работать.

Например, предприятие продает картофель по 7 рублей кг. Я нахожу клиента, готового купить картофель по 8 рублей кг и передают его предприятию. Оно в свою очередь должно после заключение сделки перевести мою маржу - 1 рубль с кг на мой расчетный счет. У меня есть несколько "рыб" подобных договоров, нужно подправить их именно под мою нишу - оптовую продажу овощей.

Оплата 200 wmr.

12 лет назад
ivantoropov
Иван 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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