Нужно сделать договора

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт2 заявки209 просмотров

Нужно сделать 4 договора примерно, что я хочу написал в ТЗ, второй файл это пример для одного из заданий.

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13 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров