Оформить банкроство физ.лицу (москвичу) под ключ

Вот этому "пассажиру" нужно оформить

Из имущества у него только неликвидные никчемные акции.

Финансовый управляющий нужен за минимальную цену - 25к+25к (2 этапа)

Бюджет нормальный есть, больше $800, но оплата услуги через наш процессинг (есть опции ЯД и Киви для вывода).