Оформить банкроство физ.лицу (москвичу) под ключ

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт2 заявки184 просмотра

Вот этому "пассажиру" нужно  оформить

Из имущества у него только неликвидные никчемные акции.

Финансовый управляющий нужен за минимальную цену - 25к+25к (2 этапа)

Бюджет нормальный есть, больше  $800, но оплата услуги через наш процессинг (есть опции ЯД и Киви для вывода).

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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