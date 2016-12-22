Отнести документы в полицию Киева

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Закрыт6 заявок201 просмотр

Нужен человек в Киеве, который представит компанию в полиции Украины. Придется передать заявления и другие документы. 

8 лет назад
itpromex
Илья 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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