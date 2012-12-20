Переработать/Доработать договор-оферту

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Добрый день! Хочу предложить вам переработать для нас договор оферту и дать ему правовую оценку. Переработка должна быть основана на комментариях, которые вы найдете в тексте документа. Дополнительно нужно, разработать приложения к договору:

Приложение №1 - Форма Заявления

Приложение №2 - Инструкция по качеству

Приложение №3 - Форма Ассортиментной таблицы

Приложение №4 - Форма Акта приема передачи (Образцов)

Приложение №5 - Форма Заявки

Приложение №6 - Форма Акт о приемки Товара

Как базовую концепцию нужно использовать документ во вложении к проекту, но по форме договор должен изминиться и стилистически не повторять документ во вложении.

11 лет назад
Akula2012
Артем 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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