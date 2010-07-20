Подправить договор-публичную оферту.

$50
Юридические услугиЗакрыт2 заявки179 просмотров
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Приветсвую, необходимо подкорректировать договор - публичную оферту. Его необходимо сделать на более грамотном "юр. языке"

Бюджет 500 руб.

13 лет назад
erasimov2006
Денис 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
88 отзывов