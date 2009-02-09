Необходимо провести ревизию договора на разработку ПО: 1) посмотреть на него с точки зрения целостности, непротиворечивости 2) неущемления интересов исполнителя 3) соответствия законодательству РФ. Проконсультировать по некоторым спорным моментам.
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Приватный проект для Польянова Е.А. (Arbitrage)
"Составление договора"
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