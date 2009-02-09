Приватный проект для Польянова Е.А. (Arbitrage)

$90
Юридические услугиЗавершен1 заявка220 просмотров
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Приватный проект для Польянова Е.А. (Arbitrage)

"Составление договора"

15 лет назад
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Arbitrage
Евгений 
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$90
1 день
С Евгением работаем не в первый раз, ранее он зарекомендовал себя, как специалист высокого уровня, человек, который умеет слаженно и продуктивно работать. Работа над данным проектом, кроме того, что подтвердила всё выше сказанное, показала Евгения ещё и как взвешенного, интеллигентного, терпеливого и крайне ответственного человека. Сам проект отличался некоторой сложностью, как показала практика, затребовал гораздо больше времени, чем предполагалось. Тем не менее, Евгений не только выполнил всю необходимую работу, но и, проявив терпение и такт, потратил своё личное время для решения тех вопросов, которые вовсе не обязан был решать. Всегда приятно работать с профессионалом в своём деле и вдвойне приятней, когда понимаешь, что человека отличает как профессионализм, так и высокие моральные качества. Евгений заслуживает не только хороших отзывов и рекомендаций, но и глубокого уважения к себе, и как к человеку и как профессионалу. Его профессионализм заключается не только в умении предоставить качественные услуги, но и умении взвешенно, четко, лаконично изъясняться с собеседником. Он не оставляет ни один вопрос без ответа, что называется «раскладывает по полочкам», а это очень важно, как в работе с заказчиком, так и в те моменты, когда ситуация может грозить конфликтом, если не внести в неё ясность. Большинство специалистов на месте Евгения, ссылаясь на собственный авторитет и большую практику, давно бы махнули рукой, не считая нужным пояснять то, что «сделано рукой профессионала». Евгений же, сделал – объяснил – разъяснил. Моё мнение об этом человеке остается неизменным, более того, крепнет от проекта к проекту.
Всем рекомендую данного заказчика. Отличный человек и деловой партнер. Об оплате за качественную и сделанную в срок работу можете не беспокоиться. Спасибо за сотрудничество Наталья.
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