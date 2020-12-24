Провоз незарегистрированных лекарственных средств (таможенное право?)

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Проживаю в другом государстве и принимаю лекарства, которые законодательно невозможно приобрести на территории РФ. (1 и 2 список нарк и псих веществ). 

В связи с новым законом, который регулирует провоз лекарств, хотелось бы быть более осведомленным и понимать, возможно ли мне провезти их с наличием всех документов и принимать их на территории России, планировал вернуться на несколько лет.

Два гражданства, на территории второго данные лекарства разрешены по рецепту врача. (1 - находиться в 1 списке запрещённых, 2 препарата - 2 список). 

Как.  образом возможен провоз, на какой срок, возможно ли получить разрешение, что я имею право постоянно принимать их. Это вынужденная мера по состоянию здоровья, без них качество моей жизни снижается в разы. 

3 года назад
Nurrye
Даниил 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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