Провоз незарегистрированных лекарственных средств (таможенное право?)

Проживаю в другом государстве и принимаю лекарства, которые законодательно невозможно приобрести на территории РФ. (1 и 2 список нарк и псих веществ).

В связи с новым законом, который регулирует провоз лекарств, хотелось бы быть более осведомленным и понимать, возможно ли мне провезти их с наличием всех документов и принимать их на территории России, планировал вернуться на несколько лет.

Два гражданства, на территории второго данные лекарства разрешены по рецепту врача. (1 - находиться в 1 списке запрещённых, 2 препарата - 2 список).

Как. образом возможен провоз, на какой срок, возможно ли получить разрешение, что я имею право постоянно принимать их. Это вынужденная мера по состоянию здоровья, без них качество моей жизни снижается в разы.