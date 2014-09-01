Составить договор

$50
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Завершен5 заявок287 просмотров

Нужно составить договор на аренду снимаемой площади и оплату ее за счет сдачи арендодателю помещение, расположенное на этой площади, которое уже он сможет сдавать в аренду. Подробности по skype.

11 лет назад
fylll
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

bushnov
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$45
4 дня
Спасибо! Все было сделано качественно и в срок. Буду обращаться еще.
Отличный Заказчик! Сразу нашли общий язык! Соблюдены все договоренности! Рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

bushnov
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
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