В настоящее время к запуску готовится новая платежная система. В числе услуг, предоставляемых нами, есть оплата услуг (ЖКХ, мобильная связь, интернет, погашение кредитов и т.п.). Принято решение, что прием денежных средств в пользу клиентов ...
Составить контракт на работу
Добрый день!
Требуется составить грамотный контракт на работу с сотрудником в сфере IT на 12 месяцев для Украины.
Нужна консультация кем его лучше оформлять. (физлицо, спд или ооо).
Подробности контракта вышлю дополнительно. В принципе, подойдет шаблон. Оплата за шаблон 100 грн. Оплата за оформленный контракт с внесением сути - 250 грн. Спасибо!
Заявки фрилансеров
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