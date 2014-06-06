Составить контракт на работу

Добрый день!

Требуется составить грамотный контракт на работу с сотрудником в сфере IT на 12 месяцев для Украины.

Нужна консультация кем его лучше оформлять. (физлицо, спд или ооо).

Подробности контракта вышлю дополнительно. В принципе, подойдет шаблон. Оплата за шаблон 100 грн. Оплата за оформленный контракт с внесением сути - 250 грн. Спасибо!