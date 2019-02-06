Составить простой договор мены без воды на 1 лист А4

Меняем сырье или товар на бартерные единицы если так можно.

Сырье измеряем в килограммах, литрах итд, товар в штуках.

Бартерные единицы в чем измерять? В шт?

НДС платим за свой счет рублями России на р/c.

Чтобы в результате договора мены была оплата, далее выдана накладная на отгрузку.

В накладной: Основание для отгрузки: Договор мены номер ...

Отгрузку разрешил ....

так можно по действующему законодательству?

Расчет только через BarterCoin, оттуда выводите все в деньги сносно.