Чтобы по ней можно было отрисовать схему аналогичную этой (скрепка) Пишите кто какие страны может сделать и кто сколько хочет за каждую работать буду с тем кто предложит минимальную ...
Составить простой договор мены без воды на 1 лист А4
Меняем сырье или товар на бартерные единицы если так можно.
Сырье измеряем в килограммах, литрах итд, товар в штуках.
Бартерные единицы в чем измерять? В шт?
НДС платим за свой счет рублями России на р/c.
Чтобы в результате договора мены была оплата, далее выдана накладная на отгрузку.
В накладной: Основание для отгрузки: Договор мены номер ...
Отгрузку разрешил ....
так можно по действующему законодательству?
Расчет только через BarterCoin, оттуда выводите все в деньги сносно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Юридические услуги32 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Информационные BarterCoin в магазинах на селе. Будем устанавливать во всех странах мира тестово для начала в 1 селе. терминал похож на терминал киви, но без приема наличных. Работать ...Юридические услуги3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Общетсвенная организация "Русская весна" - с участниками движения SERB нужно полный пакет чтобы можно было его подать в федеральный органом государственной регистрации Регистрировать как международную или нет - хорошо бы получить консультатцию ...Юридические услуги5 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем Юриста , который имел дело с открытием общепита в Москве. Человека, который реально сталкивался с проблемами и находил пути решений разных ситуаций в этой сфере. Оплата за консультации и помощи в живом формате ...Юридические услуги3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется юридически упаковать франшизный договор. Основные положения указаны ниже: Необходимы документы для оформления франшизы и договор о сотрудничестве - Договор сотрудничества с партнером. Упаковка уже имеется. Нам нужно сделать трехсторонний ...Юридические услуги1 исполнительЗавершен6 лет назад
Составить письмо о намерении расторгнуть договор, причина невыполнение устных договоренностей. Расторжение и возврат предоплаты. Письмо заказчику услуги от исполнителя.Юридические услуги1 исполнительЗавершен6 лет назад
Совершить один звонок , проконсультироваться по любому вопросу. (ведем проверку юристов компании)Юридические услуги4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $30
звонок в аттаче оплата 2000р за все, расчет через BarterCoin, оттуда сами все выводите куда Вам надо.Юридические услуги4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Причина: 06.02.2019 была направлена жалоба в институт МАСИ по причине некорректного приема дипломной работы (жалоба в приложении). Ответ из института пришел только через 3 месяца (ответ в приложении). Необходимо составить жалобу ...Юридические услуги8 заявокЗакрыт6 лет назад
помочь составить юр граммотное уведомительное письмо об одностороннем прекращением договора, между ип и ипЮридические услуги16 заявокЗакрыт6 лет назад