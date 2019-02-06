Составить простой договор мены без воды на 1 лист А4

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Меняем сырье или товар на бартерные единицы если так можно.

Сырье измеряем в килограммах, литрах итд, товар в штуках.

Бартерные единицы в чем измерять? В шт?

НДС платим за свой счет рублями России на р/c.

Чтобы в результате договора мены была оплата, далее  выдана накладная на отгрузку.

В накладной: Основание для отгрузки: Договор мены номер ...

Отгрузку разрешил ....

так можно по действующему законодательству?

Расчет только через BarterCoin, оттуда выводите все в деньги сносно.

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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