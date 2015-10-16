Составить простой договор между физ лицами

Задача такая - есть 2 физ лица, хотят заниматься интернет проектом 50 на 50, по расходам и доходам. Нужно составить некий договор, чтобы он защищал их права в суде если потребуется.

Проект будете на домене в виде сайта-сервиса.

Укажите цену на составление такого договора и время.