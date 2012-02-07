Составление договора

Нужен грамотный юрист из Питера (можно др. город), который активно включится в защиту. Многочисленные фальсификации по 146 статье, мнимые понятые. В мае срок давности
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Требуется составить договор сотрудничества с зарубежным партнером (Беларусь)
Тематика договора: Информационное сотрудничество.
Жду ваши предложения.
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