Составление договора на оказание услуг

Требуется пример РЕАЛЬНОГО уже существующего договора на разработку сложной ERP системы с подробным техническим заданием и другими подробными деталями. БЕЗ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Либо какой-либо другой сложной системы также с подробной документацией на разработку. За договор на английском ...