Составление договора на оказание услуг

Юридические услугиЗакрыт26 заявок431 просмотр
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Доброго времени суток! 

Мы физическое лицо, занимаемся продвижением в instsgram, нужно составить договор на оказание услуг по продвижению, как физическим лицом - физическому лицу и на оказание услуг физическим лицом - юридическому лицу.

7 лет назад
Victor125
Виктор 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)