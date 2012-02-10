Валютный контракт на услуги и торговлю.

Россия и Гонконг.

1) Есть две свои компании, одна в России другая в Гонконге.

Компания занимается оказанием услуг по поиску, консалтингу и аутсорсингу всех вопросах в Азии.

Нужен грамотный контракт между заказщиком и исполнителем, а также договор между заказщиком и клиентом.

Очень важно, чтобы данные документы без проблемм потом проходили по Налоговой и Таможней, если там будут вопросы.

Также стоит учитывать, что в некоторых случаях разовые суммы могут превышать лимиты по учету паспорта сделки.

2) Физ Лица Россия и Китай.

Нужен контракт или какое либо решение, по которому физ лицо, может постоянно переводить большие суммы в Китай.

При этом документально, он чист перед органами, если будет какая либо проверка.