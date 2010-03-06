Вопрос об издании электронной книги

Ситуация:

Я решила создать электронную книгу - сборник декораторских техник. Для этого я связалась с разными

декораторами с просьбой предоставить их мастер-классы для публикации в книге. Вместо непосредственной оплаты я

предложила им размещение в книге всевозможной рекламной информации о них.

Так вот,теперь возникло несколько вопросов. Издательство требует наличия копирайта от всех авторов- участников,

а также нотариально заверенные контракты с ними.

Большинство авторов находятся в других городах. Не могли бы вы пояснить некоторые моменты?

1) по поводу копирайта: так как книга будет редактироваться, то наверное уже после ее окончательной подготовки

нужно подтверждать копирайт. И как это сделать? Нужно отправить отредактированную книгу автору, с тем , чтобы он

у нотариуса заверил свою часть книги?

2) могу ли я зарегистрировать копирайт на книгу полностью в качестве составителя?

3) могу ли я заключать контракт с авторами, будучи физическим лицом?

4) возможно ли заверить контракт по очереди? т.е. сначала заверяет автор, отправляет мне и затем я заверяю.

Т.к. возможности ехать в другой город пока не наблюдается(

5) возможно ли составить контракт составителя с автором, основываясь на том, что автор предоставляет свои материалы

для публикации взамен на размещение рекламы о нем? и можете ли вы помочь в составлении такого контракта и сколько

это будет стоить?