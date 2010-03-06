Нужно составить договор займа...
Вопрос об издании электронной книги
Ситуация:
Я решила создать электронную книгу - сборник декораторских техник. Для этого я связалась с разными
декораторами с просьбой предоставить их мастер-классы для публикации в книге. Вместо непосредственной оплаты я
предложила им размещение в книге всевозможной рекламной информации о них.
Так вот,теперь возникло несколько вопросов. Издательство требует наличия копирайта от всех авторов- участников,
а также нотариально заверенные контракты с ними.
Большинство авторов находятся в других городах. Не могли бы вы пояснить некоторые моменты?
1) по поводу копирайта: так как книга будет редактироваться, то наверное уже после ее окончательной подготовки
нужно подтверждать копирайт. И как это сделать? Нужно отправить отредактированную книгу автору, с тем , чтобы он
у нотариуса заверил свою часть книги?
2) могу ли я зарегистрировать копирайт на книгу полностью в качестве составителя?
3) могу ли я заключать контракт с авторами, будучи физическим лицом?
4) возможно ли заверить контракт по очереди? т.е. сначала заверяет автор, отправляет мне и затем я заверяю.
Т.к. возможности ехать в другой город пока не наблюдается(
5) возможно ли составить контракт составителя с автором, основываясь на том, что автор предоставляет свои материалы
для публикации взамен на размещение рекламы о нем? и можете ли вы помочь в составлении такого контракта и сколько
это будет стоить?
Выбранный исполнитель
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