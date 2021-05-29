Сразу на русском, потом переведём на украинский (компания из Украины) Вкратце – сервис по предоставлению платных онлайн-консультаций от врачей для пользователей (пациентов), с онлайн оплатой и выплатами врачам от компании. ...
Юр лицо или ЧП для регистрации доменов, Украина
От вас нужно разовое подписание договора с Хостмастером (https://hostmaster.ua) и регулярное пополнение баланса.
Никаких проблем и отчетности не будет. Подробности в переписке.
Также оплачу за помощь в поиске такого it-партнера.
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