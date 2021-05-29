Юр лицо или ЧП для регистрации доменов, Украина

В собственности имеется земля сельскохозяйственного назначения, хотим использовать ее в туристических целях, а именно разместить на ней комфортный палаточный кэмпинг (глэмпинг), в который входят: несколько некапитальных строений (палаток, домиков для глэмпинга без фундамента), биотуалеты и душевые. ...