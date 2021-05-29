Написать 3 договора

Сразу на русском, потом переведём на украинский (компания из Украины)

Вкратце – сервис по предоставлению платных онлайн-консультаций от врачей для пользователей (пациентов), с онлайн оплатой и выплатами врачам от компании.

1. Договор между компанией и пользователем (пациентом)

2. Договор между компанией и врачом

3. Договор между компанией и агентом (человек который будет предлагать сервис врачам)

Нужно будет обсудить все детали подробнее.