Написать 3 договора

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Завершен12 заявок479 просмотров

Сразу на русском, потом переведём на украинский (компания из Украины)

Вкратце – сервис по предоставлению платных онлайн-консультаций от врачей для пользователей (пациентов), с онлайн оплатой и выплатами врачам от компании.

1. Договор между компанией и пользователем (пациентом)

2. Договор между компанией и врачом

3. Договор между компанией и агентом (человек который будет предлагать сервис врачам)

Нужно будет обсудить все детали подробнее.

4 года назад
skif_
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад
$61
8 дней
Хороший специалист, рекомендую
Заказчик прислал подробное задание, где все хорошо разъяснено, коммуникация шла оперативно. Сам проект очень интересный. Оплата быстро. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую фрилансерам.

Заявки фрилансеров

Голов
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Евгения
 
43 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
56 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Константин
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
48 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
44 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад
Станислав
 
51 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад

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