KavaUrist25

Юрист с большим опытом и индивидуальным подходом к каждому клиенту

Договоры любой сложности с учетом мнения и пожеланий заказчика. Претенциозная и договорная работа, в том числе составление актов разногласий и принесение возражений на технические задания (в рамках ФЗ №44-ФЗ). Консультирование и сопровождение по вопросам оформления земельных участков и недвижимости. Консультации в области семейного и наследственного права. Имею опыт подготовки и проведения семинаров, вебинаров и лекций в области гражданского права, подготовке арбитражных управляющих.